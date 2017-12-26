После наезда двух электричек пьяный немец остался жив

Мюнхен, Германия, , 20:27 — REGNUM В немецком Мюнхене на железнодорожной станции Hackerbrücke пьяный мужчина упал на рельсы, и на него наехали две электрички, пишет 26 декабря газета Sueddeutsche Zeitung.

Два пассажира заметили потерпевшего, который всё еще находился в сознании, и вызвали скорую помощь.

В больнице его состояние оценили как стабильное. Мужчина лишился конечностей, но остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на западе Германии в районе города Мербуш произошло столкновение пассажирского и товарного поездов.

В результате аварии пострадали 47 человек. Погибших нет. 6 декабря в тяжелом состоянии находились три человека.

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