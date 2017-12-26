МЧС России опровергло слухи о падении метеорита в Крыму

Симферополь, , 18:49 — REGNUM Причиной сильного хлопка в районе Симферополя, скорее всего, является преодоление звукового барьера реактивным самолетом, сообщил 26 декабря пресс-секретарь ГУ МЧС России по Крыму Владимир Иванов, пишет Российская газета.

В ведомстве опровергли слух о падении на территории полуострова метеорита или другом чрезвычайном происшествии. По данным МЧС, сообщений подобного рода в ведомство не поступало.

Очевидцы явления подтверждают информацию о преодолении самолетом звукового барьера.

Напомним, 26 декабря жители Симферополя услышали мощный хлопок, в результате которого сработала сигнализация автомобилей. Некоторые СМИ предположили, что упал метеорит.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2013 года в городской черте Челябинска упал метеорит диаметром 19 метров. В результате падения пострадали 1,5 тыс. человек и 7 тыс. зданий в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: падение гигантского метеорита на Землю неизбежно