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Скончался композитор Владимир Шаинский

Происшествия

Знаменитому песеннику было 92 года

Скончался композитор Владимир Шаинский
Владимир Шаинский

Москва, 26 декабря 2017, 16:12 — REGNUM  На 93-м году жизни скончался знаменитый композитор Владимир Шаинский, сообщает 26 декабря телеканал «Вести», ссылаясь на родственников и близких известного музыканта.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский был известен всему населению бывших республик СССР благодаря множеству детских песен и музыкальных произведений для всеми любимых советстких мультфильмов «Чебурашка», «Шапокляк», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!» и многих других.

Владимир Шаинский, сочинивший более 400 песен и других музыкальных произведений, скончался на 93-м году жизни.

Причины смерти композитора пока не сообщаются.

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