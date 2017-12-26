ЛНР: Киев разместил в Донбассе минометы и гаубицы

Луганск, , 15:59 — REGNUM Новую тяжелую технику разместили ВСУ на фронте в Донбассе, заявил 26 декабря официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские войска расположили в районе населенного пункта Степное рядом с линией соприкосновения минометный взвод из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Взвод вооружен минометами «Молот» калибра 120 мм.

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Помимо этого, Киев направил в район населенного пункта Новоалександровка две гаубицы калибра 122 мм.

Напомним, согласно Минским соглашениям, которые подписали обе стороны конфликты, Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) обязуются прекратить огонь, отвести от линии фронта тяжелую технику и начать процесс мирного урегулирования конфликта.

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Тем не менее украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения. При этом высшее политическое руководство Украины не раз заявляло, что Минские договоренности нужны ВСУ лишь для того, чтобы перегруппироваться и подготовиться к нападению на республики.

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