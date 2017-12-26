Дело певицы Юлии Началовой разбирает Дорогомиловский суд Москвы

Москва, , 15:55 — REGNUM В мировом суде Дорогомиловского района Москвы разбирается дело певицы Юлии Началовой, на которую правоохранители составили протокол за отказ от медицинского освидетельстования, сообщает 26 декабря «Газета.Ru».

Представитель певицы, в ходе судебного заседания огласил ряд ходатайств и часть из них были удовлетворены судом.

Сообщается, что судья поддержал ходатайство представителя Началовой о необходимости допроса инспектора ДПС, оформившего протокол на певицу.

Теперь инспектор должен будет явиться в суд 22 января 2018 года. Тогда и будет принято окончательное судебное решение.

Напомним, задержание Юлии Началовой произошло около двух недель назад. Артистку, находящуюся за рулем дорогого авто, остановил наряд ГИБДД. Полицейские отметили, что ее машина «подозрительно вела себя на дороге».

Выходить из машины, чтобы пройти медосвидетельствование на месте или отправиться на медосмотр женщина отказалась. Теперь ей грозит лишение права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.