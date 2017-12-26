Основатель Aviasales Константин Калинов скончался в Москве

Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве на 41-м году жизни умер основатель компании Aviasales Константин Калинов. Об этом сообщил 26 декабря управляющий директор компании Максим Крайнов.

Официально о причинах ухода из жизни Константина Калинова пока ничего не говорится. Сообщается, что в скором времени должен заработать мемориальный сайт kosyan.aviasales.ru.

В ноябре 2016 года основатель Aviasales объявил, что больше не будет участвовать в оперативном управлением компании в связи с болезнью. Об этом он заявил на встрече с работниками сервиса 30 ноября.

Напомним, Aviasales.ru — российский поисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основанной Калиновым.

Сервис появился в 2007 году и первоначально был личным блогом Константина Калинова. В мае 2012 года было запущено мобильное приложение Aviasales.