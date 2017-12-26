Москвич пытался взять кредит, переодевшись в умершую мать

Москва, , 15:23 — REGNUM В Южном административном округе Москвы по подозрению в покушении на мошенничестве задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении МВД РФ по г. Москве.

В ОМВД по району Зябликово обратился сотрудник одной из кредитных организаций. Он заявил, что в офис банка пришёл посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины

Посетитель просил сотрудника банка оформить кредитную карту на 75 тыс. рублей.

Сотрудникаов кредитной организации смутил внешний вид клиента и они вызвали полицию. При этом мужчине в женской одежде удалось скрыться с места происшествия.

Позднее злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний житель Москвы.

В ходе допроса выяснилось, что москвич переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери, чтобы получить кредит в банке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

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