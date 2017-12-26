Помочь арестованному вице-спикеру нижегородского парламента приехал Астахов

Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM В Нижний Новгород приехал бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, адвокат Павел Астахов. О его визите в регион сообщил на своей странице в одной из социальных сетей Иван Юдинцев — советник арестованного вице-спикера Законодательного собрания области, экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

«Надо понимать, что есть группа адвокатов, которая занимается защитой законных интересов Олега Сорокина, — отметил Юдинцев. — В свою очередь, Павел Астахов прибыл в Нижний Новгород как друг семьи Олега Сорокина».

Советник Сорокина отмечает, что Астахову небезразлична судьба дочери Сорокина, которой он приходится крестным, а также его других детей и супруги

Юдинцев привел мнение Астахова по вопросу содержания вице-спикера парламента под стражей, и адвокат полагает, что с Сорокиным поступили «необоснованно жестко».

«Конечно же, необходимо разобраться в этом деле по фактам, однако в целом Павел Астахов считает (и говорил нам об этом), что заключение Олега Сорокина под стражу является необоснованно жесткой мерой пресечения», — пишет Юдинцев.

Напомним, 19 ноября 2017 года, когда Сорокин отмечал 50-летний юбилей, Астахов с супругой приезжали на торжество, которое проходило в здании Нижегородской ярмарки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе проведенном в 2012 году Мингосимуществом области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Единственным участником проведенных в августе 2012 года торгов было признано ООО «Инградстрой». По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 7 февраля 2012 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика другим юрлицом — ООО «Старт-Строй». Учредителями последнего являются четыре физлица, и данные одного из соучредителей совпадают с данными супруги вице-спикера Нижегородского парламента Олега Сорокина.

Судом в отношении Сорокина избрана мера пресечении в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако защитник Сорокин подал апелляционную жалобу и просит изменить меру пресечения на домашний арест.

Депутатских полномочий Сорокина лишат только после окончания расследования, заявили в областном парламенте. Вопрос пребывания вице-спикера в партии будет решаться в соответствии с уставом.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-спикера нижегородского парламента просят отпустить из-под стражи