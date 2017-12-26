Аварией у метро «Славянский бульвар» займется главное управление СКР

Москва, , 15:13 — REGNUM Расследование резонансного ДТП с участием автобуса у станции метро «Славянский бульвар» передано в Главное следственное управление СК России. Об этом 26 декабря сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Передать дело центральному аппарату поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. Расследованием занимаются наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, которые ранее уже сталкивались с происшествиями такого рода, пояснила Петренко.

Обстоятельства трагедии, унесшей жизни четырех человек, помогут установить экспертизы. Инциденту будет дана объективная правовая оценка, призванная в числе прочего предупредить подобные аварии с участием пассажирского транспорта.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве пассажирский автобус съехал в подземный переход станции метро. В результате погибли четыре человека, больше десяти получили травмы.

К настоящему моменту все погибшие опознаны. Девять пострадавших остаются в больницах. Власти Москвы и Московской области сообщили, что пострадавшие в ДТП и семьи погибших получат компенсации.

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