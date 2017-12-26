В Белгородской области обнаружили новый очаг АЧС

Белгород, , 15:03 — REGNUM В Шебекинском районе Белгородской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней. Как сообщил «Коммерсантъ», вирусом были заражены дикие кабаны на территории ООО «Охотничий комплекс «Белоречье».

Материалы для исследования были отобраны от павших животных и прошли экспертизу в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии. Диагноз АЧС у кабанов был подтвержден. Это уже третий очаг вируса в Шебекинском районе.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала июля 2017 года в Белгородской области было зафиксировано 19 случаев заболевания вирусом африканской чумы свиней. Причем вирус обнаружили не только у диких кабанов и на домашних подворьях, но и у животных в крупнейших животноводческих предприятиях региона — в цехе откорма «Тюринский» Белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон» (входит в группу компаний «Русагро») и на свиноводческой площадке откорма «Ивица-2» компании «Мираторг».

По подсчетам Россельхознадзора, из-за карантинных мероприятий обе компании могли понести убытки около 450 миллионов рублей. Губернатор Евгений Савченко, отчитываясь об итогах работы агропромышленного комплекса в 2017 году, среди главных задач назвал ликвидацию очагов АЧС.

«Мы должны гарантировать полную биологическую безопасность нашего региона. К сожалению, вынужден констатировать, что круговая оборона, которую мы много лет держали, защищаясь от африканской чумы свиней, дала сбой. Эта беда уже наносит колоссальный вред экономике и репутации нашей области… Мы обязаны справиться с этой угрозой, её дальнейшим распространением в нашем регионе. Однако те, кто в угоду своим корыстным интересам пренебрегает всеобщей безопасностью, должны понимать, что существующее законодательство предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность», — заявил Савченко.

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