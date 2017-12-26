На Урале вынесли приговор хирургу за смерть хоккеиста

Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:05 — REGNUM Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал хирурга одной из больниц города виновным в смерти прооперированного им хоккеиста и приговорил его к двум годам ограничения свободы, сообщает 26 декабря пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Установлено, что в начале января 2016 года в больницу с тяжелой травмой живота обратился хоккеист местной команды «Спутник». После осмотра врач-хирург поставил ему диагноз «тупая травма живота» и назначил экстренную операцию.

В нарушение требований инструкций хирург без ассистента провел операцию, в ходе которой ненадлежащим образом перевязал сосуды. После пациент стал жаловаться на боли в области живота, в результате у него выявили внутреннее кровотечение. В ходе повторной операции у хоккеиста остановилось сердце, он скончался.

«Приговором суда подсудимому врачу-хирургу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Екатеринбурге суд приговорил врача-хирурга частной клиники, по вине которого скончалась пациентка, к 2,5 годам ограничения свободы. Врач выбрал неверную тактику лечения женщины и вовремя не оказал ей необходимую медицинскую помощь.

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