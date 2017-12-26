УФСИН Удмуртии: подростки в колонии порезали себя с целью ослабить режим

Ижевск, , 14:32 — REGNUM В Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии прокомментировали инцидент в колонии, когда несколько подростков нанесли себе порезы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, осужденные действовали указанным образом для послабления режима.

Также в пресс-службе подчеркнули, что действия подростков носили «демонстративно-шантажный характер».

При этом всем сужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации нет необходимости. Учреждение работает в штатном режиме.

По факту происшествия в настоящее время проводится проверка.

На место инцидента выехали руководство и специалисты УФСИН по Удмуртии, представители прокуратуры. Также выехала для проверки комиссия ФСИН России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подростки в одной из воспитательных колоний нанесли порезы на предплечья в ночь на 26 декабря. Участниками происшествия стали девять человек.

Ситуацию взял под свой личный контроль глава Удмуртии Александр Бречалов. К расследованию инцидента присоединился уполномоченный по правам ребенка.

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