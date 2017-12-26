Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:06:03 МСК

В Башкирии оленю не дали утонуть

Происшествия

Животное собиралось перейти реку, однако лед под ним не выдержал

Уфа, 26 декабря 2017, 14:29 — REGNUM  В Уфе олень провалился под лед. Прибывшие на место спасатели вытащили животное на берег, сообщает 26 декабря уфимская «Служба спасения 112».

Инцидент произошел ночью 26 декабря в районе поселка Козарез. Местный житель сообщил спасателям, что в реке Белой барахтается олень.

По всей видимости, животное собиралось перейти реку, однако лед под ним не выдержал. Очевидец понаблюдал за оленем и понял, что спастись самостоятельно он не сможет.

Спасатели прибыли на место, надели специальное снаряжение и вытащили оленя на берег. Оказалось, что людей животное совсем не боится — олень не проявлял агрессии и позволил себя погладить.

Отмечается, что у оленя, вероятно, есть владельцы. Убегать он не собирался, будто ожидая, что за ним придут. Спасатели оставили животное у реки.

Читайте также: Старейший леопард вышел к автотрассе в Приморье: видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить