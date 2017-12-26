Алтай встречает зиму дождями, ДТП и таяющим ледовым городком

Барнаул, , 12:58 — REGNUM Суровая сибирская зима на Алтае откладывается до будущего года. Сегодняшним утром, 26 декабря, пешеходы в Барнауле «неуклюже бежали по лужам», а автомобилисты допустили более 10 аварий из-за дорог, ставших неимоверно скользкими из-за подтаявшего снега. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, кардинально погода стала меняться ещё накануне: после морозной безветренной погоды в регионе наступило резкое потепление, принёсшее с собой дожди и ветреную погоду. Из-за метели и плохой видимости пришлось перекрывать несколько региональных дорог в Благовещенском районе. На ближайшие двое суток синоптики передавали штормовое предупреждение.

К большому огорчению, в плюсовую температуру (в Барнауле сейчас около нуля градусов Цельсия) стал подтаивать ледовый городок, построенный к празднику на площади Сахарова. По данным ИД «Алтапресс», начали терять форму снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, 14 ледовых барельефов и ледовая скульптура собаки. Та же участь постигла пять ледовых горок разной величины.

Известно, что аналогичная ситуация в столице Алтайского края была ровно три года назад, 26 декабря 2014 года.

И всё-таки в последнее пару лет синоптики довольно часто в своих прогнозах стали указывать на аномальность климата в регионе. Причём происходит это не только в зимнее время. Как уже сообщало ИА REGNUM, небывалые снегопады и снежные бури жители Алтая переживали в начале года. С наступлением весны непредсказуемый характер погоды в Алтайском крае сохранился: оттепель не единожды сменялась похолоданием, сопровождаемым шквалистым ветром и коммунальными ЧП.

Летом регион пережил аномальную жару, несколько крупных ураганов и множество ливней, из-за которых на многих полях полёг хлеб.

Читайте также: То в жар, то в холод: на смену летнему теплу в Алтайский край придет снег

Но самое интересное — впереди. В аккурат на новогоднюю ночь столбик термометра в Алтайском крае опустится до минус 29 градусов Цельсия. А в последующие дни будет еще холоднее — до минус 35 градусов Цельсия.

Добавим, совсем не зимняя погода сегодня и в столице Республики Алтай. По словам горожан, в Горно-Алтайске днём дождь лил около двух часов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтай надвигается ненастье