Уфимская учительница родила во время уроков и спрятала ребенка в сумку

Уфа, , 00:04 — REGNUM Учительница одной из школ Уфы родила ребенка в школе во время уроков и спрятала новорожденного в сумку. Из школы женщину доставили в реанимацию одной из уфимских больниц.

Учительница находилась на позднем сроке беременности, сообщает «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Приехавшей на вызов бригаде медиков женщина о причинах своего состояния не рассказала.

После обследования в больнице медработники начали поиск новорожденного, ребенка нашли в сумке, которую женщина взяла с собой в больницу.

Отмечается, что следственное управление СКР по Башкирии начало по данному факту доследственную проверку. В частности, назначена экспертиза для установления причин смерти ребенка и его жизнеспособности на момент родов.