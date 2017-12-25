Самолёт компании «Победа» вновь экстренно приземлился из-за курильщика

Волгоград, , 23:09 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Владикавказа в московский аэропорт «Внуково» совершил вынужденную посадку в Волгограде, сообщили 25 декабря в пресс-службе авиакомпании.

Как уточняется, причиной незапланированной посадки авиарейса стали действия одного из пассажиров, который закурил в нарушение правил поведения на борту воздушного судна.

В аэропорту Волгограда нарушитель был снят с рейса, после чего самолёт вылетел в Москву.

Отметим, что это уже далеко не первый подобный инцидент на борту авиакомпании «Победа» за последнее время.

Так 21 сентября самолёт, летевший из Москвы в Гюмри, совершил вынужденную посадку из-за курильщика в аэропорту Минеральных Вод. 17 августа самолёт рейса Махачкала — Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде. В июле аналогичный случай произошёл на рейсе Махачкала — Санкт-Петербург.

Во всех таких ситуация расходы на топливо, обслуживание рейса, дополнительное рабочее время экипажа и компенсации пассажирам за задержку ложатся на плечи нарушителя.

После инцидента в июле общая сумма убытков, понесённых «Победой», была оценена в 190 тысяч рублей. В августе авиакомпания оценила убытки действий 20-летней курильщицы в 300 тысяч рублей.

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