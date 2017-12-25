Перестрелка в ресторане в штате Миссисипи. Пять человек ранены

Виксбург, США, , 23:09 — REGNUM В одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла перестрелка между посетителями заведения, сообщает 25 декабря телеканал WJTV 12 News.

По информации телеканала, в результате инцидента получили ранения пять человек, который были госпитализированы.

Сообщается, что сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Телеканал сообщает, что полицейские задержали для дачи показаний 21-летнего мужчину, которого считают причастным к данному инциденту.

Причины и подробности случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на севере штата Калифорния на территории начальной школы и в ее окрестностях произошла стрельба. В результате погибли 4 человека, еще около 10 получили ранения. Полицейские, прибывшие на место ЧП, ликвидировали злоумышленника.

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