Суд приостановил работы на шахте «Есаульская», где произошло обрушение

Кемерово, , 22:41 — REGNUM Новокузнецкий районный суд в Кемеровской области в качестве меры наказания приостановил работы на шахте «Есаульская», где при обрушении породы оказались заблокированы рабочие, передаёт телеканал RT.

В соответствии с решением суда работы по проведению и креплению горной выработки в вентиляционном штреке шахты, а также монтажные работы в монтажной камере должны быть приостановлены сроком на 60 суток.

Сообщается, что такая мера наказания вынесена в соответствии с частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря на шахте «Есаульская» произошло обрушение горной породы. В момент ЧП под землёй находились 100 человек, 97 из них были оперативно выведены на поверхность.

Трое горняков оказались за завалом на аварийном участке. В спасательной операций были задействованы около ста человек.

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