Водителя автобуса с детьми ударили ножом на дороге в Петербурге

Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM Владелец внедорожника Range Rover напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей после экскурсии в музее Петербурга в Кировский район Ленобласти. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии, преступника ищет полиция.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, дорожный конфликт между водителями произошел около 18:10 25 декабря у дома 68 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.

«В ходе ссоры водитель иномарки ударил своего оппонента ножом, после чего скрылся. По предварительным данным, раненный мужчина госпитализирован в больницу тяжёлом состоянии. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали», — отметили в региональном Главке полиции.

Сотрудники ГУ МВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных установление местонахождения и задержание скрывшегося водителя иномарки.

По данным СМИ, в автобусе находились 24 ребенка в сопровождении троих взрослых. После инцидента их временно разместили в администрации Невского района, накормили, а затем с другим водителем отправили к месту проживания в Кировск.

Как сообщает «Пятый канал», по предварительным данным, водителем Range Rover является 44-летний уроженец Азербайджана, гражданин РФ, индивидуальный предприниматель. Сейчас его ищет полиция. В момент инцидента он находился в своём Range Rover вместе с супругой.