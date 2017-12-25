Взрыв в жилом доме Ижевска: уцелевшие подъезды признаны жилыми

Ижевск, , 22:20 — REGNUM АО «НИЦ «Строительство» провело уже четвертое обследование технического состояния строительных конструкций жилого дома по Удмуртской, 261, где в ноябре произошел взрыв. По заключению экспертов, 1,2 и 3-й подъезды этого дома пригодны для проживания. Заселение жильцов начнется 27 декабря, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

«С учетом результатов обследования состояния конструкций и выполненных работ по демонтажу и временному раскреплению конструкций 5-й секции «можно констатировать, что заселение жильцов с первой по третью секции возможно», — говорится в техническом заключении.

В полном тексте отчета отмечается, что при обследовании металлоконструкций здания проверялись повреждения элементов: деформации и прогибы, наличие коррозионных повреждений.

«При визуальном обследовании кирпичных конструкций выявлялись: видимые повреждения или дефекты, деформации, определялся характер и степень повреждения отдельных конструкций, наличие участков намокания», — говорится в тексте документа.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что было крайне важно убедиться в том, что в этих секциях можно жить.

«В таком вопросе, как безопасность, людей мелочей быть не может, поэтому мы очень тщательно, несколько раз проверили все от подвала до чердака. Напомню, что еще в течение года за домом будет вестись наблюдение экспертов» — отметил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов панельного жилого дома по улице Удмуртской. В результате происшествия погибли семь человек. Полностью разрушены восемь квартир.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Он арестован.

Глава Удмуртии уже обещал, что жильцы уцелевших подъездов вернутся в свои квартиры 27 декабря.

Первую экспертизу провели 10 ноября силами МЧС России специальным комплексом «Струна», далее дом обследовал институт «Удмуртгражданпроект» в течение недели после взрыва. Третий этап начался с работы федеральных экспертов — АО «Научно-исследовательский центр «Строительство».

При этом жители дома в Ижевске на одном из сайтов гражданских инициатив обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой расселить этот дом, ставший аварийным после взрыва. Граждане считают, что дом может рухнуть, «пока мы спим».

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