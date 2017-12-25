Обнаружены два объекта, похожие на пропавшую аргентинскую подлодку

Буэнос-Айрес, , 20:49 — REGNUM В зоне, где может находиться исчезнувшая аргентинская субмарина «Сан-Хуан», обнаружены два новых объекта, похожие на неё, сообщает пресс-релиз ВМС Аргентины, опубликованный 25 на странице ведомства в Twitter.

Объекты находятся на глубине 500 и 700 метров и их обследование глубоководными аппаратами начнется сразу, как только позволят погодные условия в этом районе.

«Эсминец ВМС Аргентины «Саранди» зафиксировал два новых контакта на глубине 500 и 700 метров, которые будут обследованы, когда сложатся благоприятные условия для работы подводных аппаратов», — указано в сообщении аргентинского командования.

Кроме того, в пресс-релизе также указано, что погодные условия до сих пор не позволили судну «Мальвинские острова», на котором базируется российский телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера плюс», исследовать еще один объект, находящийся на глубине 814 метров.

Уточняется, что сейчас в зоне поиска пропавшей субмарины продолжают действовать аргентинское судно «Пуэрто Архентино» и американское исследовательское судно «Атлантис». Ожидается, что 25 декабря к ним присоединится океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь».

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В ходе последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил о незначительной неисправности на борту. На подлодке находились 44 аргентинских военных моряка.

Через 15 суток после исчезновения подлодки ВМС Аргентины признали экипаж подлодки «Сан-Хуан» погибшим, но поиск самой субмарины будет продолжен.

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