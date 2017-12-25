Производитель автобуса, въехавшего в переход, примет участие в его проверке

Москва, , 20:10 — REGNUM «Группа ГАЗ», в которую входит Ликинский автобусный завод, предложила участие своих специалистов в работе комиссии по расследованию причин трагедии у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает 25 декабря пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, представители Ликинского автобусного завода, где был изготовлен автобус, въехавший в подземный пешеходный переход, уже выехали в Москву.

Как сообщает пресс-служба компании, они намерены ознакомиться с обстоятельствами происшествия и могут быть привлечены к расследованию технических причин этого ДТП.

«Технические эксперты «ЛиАЗа» также будут направлены по месту буксировки автобуса для проведения детального анализа его технического состояния», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что данный автобус был выпущен Ликинским автобусным заводом в 2016 году. Его владелец ГУП «Мострансавто» уже заявило, что техническое состояние транспортных средств предприятия проверяется перед каждым их выходом в рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Москве у входа на станцию метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего погибли четверо и были ранены еще 11 человек.

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