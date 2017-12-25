В Чувашии завершено расследование дела о массовом отравлении в школе

Чебоксары, , 20:11 — REGNUM Следственный комитет Чувашии завершил расследование уголовного дела против бывшей заведующей производством в столовой средней школы №43 в Чебоксарах, которая подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям здоровья. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемая, отвечая за санитарно-эпидемиологические правила в столовой и зная об их нарушении, не предпринимала действия для устранения сложившейся ситуации.

В частности, в помещении пищеблока некачественно проводилась уборка, нарушались правила мытья посуды, а также кассет для её хранения. Кроме этого, были выявлены нарушения технологии приготовления пищи и условия хранения продуктов.

В результате в средней общеобразовательной школе №43 с 25 по 28 октября 2016 года отравились 257 учащихся и два сотрудника. Восемь человек были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения, и еще 41 школьник оказался на амбулаторном лечении.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены 250 потерпевших и 350 свидетелей, проведено 80 судебно-медицинских и 4 санитарно-эпидемиологические экспертизы. Материалы дела составляют 39 томов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 года в управлении Роспотребнадзора сообщили, что обнаружили у четырёх школьников, отравившихся в Чувашии, золотистый стафилококк. В ведомстве также отметили, что причинами массового отравления стали нарушения технологии приготовления пищи, сроков хранения готовых блюд и правил дезинфекции.

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