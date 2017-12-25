Экс-глава Удмуртии останется под домашним арестом до апреля

Москва, , 20:03 — REGNUM Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-главы Удмуртии до 4 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив ранее избранную меру пресечению на три месяца, то есть до 4 апреля 2018 года», — цитирует представителя суда РАПСИ.

Напомним, после задержания экс-глава региона находился в СИЗО. Его адвокаты неоднократно просили перевести бывшего чиновника под домашний арест, предоставляя документы о состоянии здоровья обвиняемого. Под домашний арест обвиняемого перевели в начале августа в связи с тем, что экс-глава республики активно сотрудничает со следствием и дает показания, изобличающие других фигурантов дела. Также суд учел и состояние здоровья. В настоящее время бывший чиновник находится в квартире своей старшей дочери в Москве на Ленинском проспекте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-главе Удмуртии предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Получение взятки связано со строительством мостовых переходов через Каму и Буй.

Руководителя республики задержали 4 апреля, после чего президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

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