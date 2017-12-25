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В Тамбове будут судить двоих подозреваемых в разбойном нападении и убийстве

Происшествия

Мужчины подозреваются в разбойном нападении на грузовик и убийстве его водителя

Тамбов, 25 декабря 2017, 19:06 — REGNUM  В Тамбовской области перед судом предстанут два уроженца Дагестана по подозрению в разбойном нападении на грузовой автомобиль и убийстве водителя в Липецкой области, сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 51-летний подозреваемый предложил своему 19-летнему знакомому переехать к нему в бытовку в Московскую область. При этом мужчина предложил совершать разбойные нападения на большегрузные автомобили. Для этого у подозреваемого имелся пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Осенью 2016 года злоумышленники неоднократно отправлялись в субъекты России для поиска грузового автомобиля.

20 октября 2016 года во время очередного такого выезда подозреваемые подошли к автомобилю «Volvo FH» и заставили водителя выйти и кабины. После чего 51-летний мужчина выстрелил в водителя, а его 19-летний подельник нанес жертве удар ключом по голове.

После убийства злоумышленники на своем автомобиле вывезли тело в лесополосу в Мичуринском районе, вернулись к месту преступления и уехали на грузовом автомобиле.

Содержимое груза подозреваемые сдали на металлолом, а автомобиль поставили на длительную стоянку в Московской области.

Стоимость ущерба для транспортной компании составила 7,5 млн рублей.

Водитель перевозил металлоконструкции из Белоруссии в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Оренбургский суд приговорил четырех человек к срокам от восьми до десяти лет за разбойной нападение на грузовик и хищение груза стоимостью 1,5 млн рублей.

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Бандитизм, разбой

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