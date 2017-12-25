Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Москве остаются в тяжелом состоянии

Москва, , 19:02 — REGNUM Трое из 15 пострадавших в аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар» остаются в тяжелом состоянии, заявил директор Института имени Склифосовского Сергей Петриков журналистам «РИА Новости».

По словам Сергея Петрикова, все трое находятся в сознании, их состояние оценивается специалистами как тяжелое.

Сотрудники Института проводят их обследование для того формирования плана лечебных мероприятий.

«В институт были доставлены трое пострадавших, они были эвакуированы вертолетами. Состояние их тяжелое, сейчас мы проводим обследования… По их результатам будет сформирован план лечебных мероприятий», — цитирует агентство слова Сергея Петрикова.

Пострадавшие помещены в противошоковый зал и их дальнейшее обследование требует нескольких часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте Москвы пострадали 15 человек, четверо из которых скончались на месте. Девять пострадавших были доставлены в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского. В их эвакуации участвовала санитарная авиация.

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