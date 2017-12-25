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Нижегородец похитил и сдал в ломбард обрудование из кабинета флюорографии

Происшествия

Подозреваемый задержан и дал признательные показания

Нижегородец похитил и сдал в ломбард обрудование из кабинета флюорографии

Нижний Новгород, 25 декабря 2017, 18:48 — REGNUM  В одном из медицинских учреждений Нижнего Новгорода из кабинета флюорографии был похищен монитор от медицинского оборудования. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний пациент данного медучреждения, ранее привлекавшийся к уголовное ответственности, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

Подозреваемый был задержан, а похищенное оборудование изъято из ломбарда и возвращено владельцу.

В то же время подозреваемый дал признательные показания. Мужчина признался, что пока не было врача, он проник в кабинет флюорографии, похитил монитор, после этого сдал его в ломбард.

Материальный ущерб от его действий оценили в 500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Личность злоумышленника проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям.

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Кражи

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