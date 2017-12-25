Правительство Москвы поможет с похоронами семьям жертв трагедии с автобусом

Москва, , 18:40 — REGNUM Правительство Москвы обещает помочь родственникам погибших в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в деле организации похорон, сообщает 25 декабря пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

«Москва окажет помощь в захоронении погибших», — цитирует ТАСС слова представителя столичного департамента.

Напомним, ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы опубликовала точное число пострадавших в результате трагедии у входа на станцию метро «Славянский бульвар».

Всего пострадали 15 человек, из них четверо скончались на месте, девять были доставлены в медучреждения столицы, двоим медпомощь оказали на месте.

На данный момент опознаны тела двоих из четверых погибших. Мужчина и 17-летний юноша пока остаются неопознанными.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России 25 декабря возбудил по факту этого ДТП уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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