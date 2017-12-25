Жертвами пожара в зоопарке Лондона стали братья-сурикаты

Лондон, , 18:44 — REGNUM В результате пожара в Лондонском зоопарке погибли четверо сурикатов — братья Робби, Норман, Билли и Найджел, передает The Independent.

О гибели сурикатов сообщил директор лондонского зоопарка Доминик Джереми. Ранее четыре суриката считались пропавшими без вести, однако в настоящий момент сотрудники зоопарка не надеются найти их живыми.

«Несмотря на то, что сегодня радостно слышать болтовню возбужденных детей в зоопарке… К сожалению, после тщательных поисков мы предполагаем, что наши четыре суриката — братья Робби, Норман, Билли и Найджел — умерли», — сообщил директор зоопарка.

Кроме того, директор лондонского зоопарка сообщил, что специалисты установили причину гибели трубкозуба Миши, которая была найдена мертвой после пожара. Она задохнулась в своем логове.

Напомним, пожар в зоопарке Лондона произошел в субботу 23 декабря. От огня пострадали несколько работников зоопарка, один человек был госпитализирован. Имена пострадавших людей не озвучиваются, их состояние не известно.

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