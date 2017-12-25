В Нижегородской деревне ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила в гости

Нижний Новгород, , 18:33 — REGNUM В Нижегородской области годовалая девочка погибла при пожаре в деревянном доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Пожар произошел в ночь с 22 на 23 декабря в деревне Титково Уренского района. 24-летняя мать ушла, оставив троих малолетних детей на ночь одних в закрытом доме. Обнаружив возгорание, соседи вызвали спасателей и сами стали помогать оставшимся без присмотра детям. Двоих детей — пятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика — спасли, тело годовалой девочки было обнаружено после тушения пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стала шалость с огнем трехлетнего ребенка.

В настоящее время уцелевших детей у матери изъяли, девочку направили в приют, а мальчика забрал отец.

«Действиям женщины, оставившей малолетних детей без присмотра в запертом доме, в результате которых погиб ребенок, будет дана принципиальная юридическая оценка», — подчеркнули в ведомстве.