Тюменец похитил полтора миллиона у курганской компании

Курган, , 16:25 — REGNUM Более полутора миллионов рублей похитил тюменец со счета торговой организации, прежде чем его задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, узнав, что к счёту организации, занимающейся оптовой торговлей, подключена система дистанционного обслуживания с привязкой к абонентскому номеру, злоумышленник обманул сотрудника салона сотовой связи, поменял сим-карту и получил доступ к номеру.

В результате у тюменца появилась возможность управлять переводами средств организации, с помощью которой он совершил 12 фактов переводов на общую сумму более полутора миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража», обвиняемый находится под подпиской о невыезде.