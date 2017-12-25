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Тюменец похитил полтора миллиона у курганской компании

Происшествия

С помощью обмана и сим-карты

Курган, 25 декабря 2017, 16:25 — REGNUM  Более полутора миллионов рублей похитил тюменец со счета торговой организации, прежде чем его задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, узнав, что к счёту организации, занимающейся оптовой торговлей, подключена система дистанционного обслуживания с привязкой к абонентскому номеру, злоумышленник обманул сотрудника салона сотовой связи, поменял сим-карту и получил доступ к номеру.

В результате у тюменца появилась возможность управлять переводами средств организации, с помощью которой он совершил 12 фактов переводов на общую сумму более полутора миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража», обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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Кражи
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