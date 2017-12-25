Собянин выразил соболезнования близким погибших в страшном ДТП

Москва, , 16:01 — REGNUM Число погибших в результате въезда автобуса в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в Москве составляет от четырех до пяти человек, сообщается о 15 пострадавших, по данным городского ГУ МВД.

В Москве автобус врезался в толпу людей, съехав в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в Twitter соболезнования пострадавшим.

«Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин.

Напомним, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса одинцовской транспортной компании не справился с управлением тяжелой машиной на скользкой дороге.

В результате автобус вылетел с дороги в подземный переход. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работает дорожная полиция.

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