Собянин выразил соболезнования близким погибших в страшном ДТП

Москва, 25 декабря 2017, 16:01 — REGNUM Число погибших в результате въезда автобуса в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в Москве составляет от четырех до пяти человек, сообщается о 15 пострадавших, по данным городского ГУ МВД.
В Москве автобус врезался в толпу людей, съехав в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в Twitter соболезнования пострадавшим.
«Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин.
Напомним, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса одинцовской транспортной компании не справился с управлением тяжелой машиной на скользкой дороге.
В результате автобус вылетел с дороги в подземный переход. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работает дорожная полиция.
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