Появилось видео наезда автобуса на людей в переходе в Москве

Москва, , 15:46 — REGNUM Кадры с наездом автобуса на людей на Славянском бульваре в Москве были опубликованы 25 декабря в YouTube. На видео показано, как автобус выезжает с дороги и попадает в подземный переход.

Видео было снято камерой наружного наблюдения за переходом. На кадрах показан момент, когда группа людей поднимается по лестнице в переходе, и в это время на нее врывается рейсовый автобус.

После того как автобус врезался в бетонное препятствие, он остановился, при этом людей разбросало по переходу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП погибли четыре человека, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время на месте трагедии развернута работа спасательных служб и медиков. Причина происшествия устанавливается.

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