Понедельник, 25 Декабря 2017 года
17:30:05 МСК

Автобус протаранил толпу людей в Москве

Происшествия

Как минимум четыре человека побили

Москва, 25 декабря 2017, 15:38 — REGNUM  В Москве автобус врезался в толпу людей. По информации городского ГУ МВД, страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 декабря, на Можайском шоссе.

Читайте также: Такси врезалось в трамвайную остановку в Москве, пострадали девять человек

По предварительным данным, автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар». В результате по разным данным погибли от четырех до пяти человек, ещё 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее по теме: СК проверит компанию такси, водитель которой сбил девять человек в Москве

По данным правоохранительного ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с дороги и съехало в подземный переход. Пользователи соцсети уже публикуют фотографии с места события.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает дорожная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года водитель такси совершил наезд на остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей, ожидавших общественного транспорта. В результате в больнице оказались десть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский автобус врезался в столб на юге Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить