Автобус протаранил толпу людей в Москве

Москва, , 15:38 — REGNUM В Москве автобус врезался в толпу людей. По информации городского ГУ МВД, страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 декабря, на Можайском шоссе.

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По предварительным данным, автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар». В результате по разным данным погибли от четырех до пяти человек, ещё 15 получили травмы различной степени тяжести.

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По данным правоохранительного ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с дороги и съехало в подземный переход. Пользователи соцсети уже публикуют фотографии с места события.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работает дорожная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года водитель такси совершил наезд на остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей, ожидавших общественного транспорта. В результате в больнице оказались десть человек.

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