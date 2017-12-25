У побережья Литвы не исключают экологическую аварию из-за сухогруза на мели

Вильнюс, , 15:31 — REGNUM В ночь на 24 декабря у побережья литовской Клайпеды на мель сел сухогруз под кипрским флагом. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 декабря, после осмотра корпуса судна военными и гражданскими специалистами, обнаружена деформация. Из-за усиливающегося ветра не исключено, что деформация корпуса увеличится, что может привести к повреждению топливных баков и разливу нефтепродуктов.

Судно должно было зайти в порт в ночь на 24 декабря, однако из-за штормового ветра экипажу было указано встать на рейд. Однако позже у сухогруза вышел из строя основной двигатель, судно сорвало с якоря и выбросило на берег. В настоящий момент сухогруз находится в двух километрах от морских ворот в порт Клайпеды, вдоль побережья самого города, района Мельнераге.

Сегодня, 25 декабря, группа специалистов не сразу попала на борт сухогруза. Из-за пятиметровых вол катер не смог приблизится к судну, пришлось подключать военных и доставить экспертов на вертолёте. Оттуда также был госпитализирован один из членов экипажа, у которого появились неназванные проблемы со здоровьем. На судне Ocean Crown — 20 членов экипажа. Ситуация осложняется и полным отсутствием на рабочих местах большинства портовых специалистов. Сегодня в Литве, как и во всём католическом мире, первый день Рождества.