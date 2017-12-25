Автобус въехал в подземный переход в Москве: погибли четыре человека

Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Рейсовый автобус въехал в группу людей, движущихся по лестнице подземного перехода в районе станции метро «Славянский бульвар».

В результате ДТП погибли четыре человека, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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