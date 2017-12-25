Понедельник, 25 Декабря 2017 года
17:29:04 МСК

Автобус въехал в подземный переход в Москве: погибли четыре человека

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего уточняются

Москва, 25 декабря 2017, 15:28 — REGNUM  В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Рейсовый автобус въехал в группу людей, движущихся по лестнице подземного перехода в районе станции метро «Славянский бульвар».

В результате ДТП погибли четыре человека, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: В центре Москвы автобус протаранил группу пешеходов: есть жертвы

Читайте развитие сюжета: Появилось видео наезда автобуса на людей в переходе в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить