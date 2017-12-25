В Воронеже горит склад с резиной

Воронеж, , 13:58 — REGNUM В Воронеже больше 70 человек задействованы на тушении серьёзного пожара в Советском районе областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, огонь в здании по улице Латненская, 9 «а» вспыхнул сегодня, 25 декабря, в первой половине дня.

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Горело складское помещение с резинотехнической продукцией. К приезду пожарных огнем уже была охвачена почти 1000 кв. м площади.

Очевидцы сообщают о столбе чёрного дыма, который поднимается над складскими помещениями. Происходящее горожане сравнили с апокалипсисом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

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