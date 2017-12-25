Светлана Шаповалова, , 13:42 — REGNUM

Расследование, проведённое алтайской редакцией ИА REGNUM, легло в основу уголовного дела, по которому суд вынес приговор главе Новозыряновского сельсовета Анатолию Рубцову. Об этом уведомила сегодня, 25 декабря, старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Ольга Чеснокова.

Вместе со своим напарником Виктором Кузнецовым облечённый властью и злоупотребляющий доверием односельчан «черный лесоруб» буквально «выкашивал» деревья в Тягунском лесничестве под предлогом полагающейся бесплатной заготовки дров. Только 2015 году обнаружено пять перерубленных участков, а общая сумма ущерба, причиненная государству, была оценена в 3 млн 240 тыс. рублей.

Напарник Рубцова — Виктор Кузнецов — говорит, что отговаривал продавать лес китайцам:

Лесорубами двигала корысть: не предназначенный для реализации лес они выгодно сбывали китайцам (в Заринске) или местным жителям — за плату. В суде следствию удалось доказать незаконную совместную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке более 420 берёз и осин, что дало суду основание взыскать в пользу министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края с осужденных причинённый материальный ущерб в размере более 2,8 миллиона рублей в солидарном порядке.

«Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Заринский» была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы: назначены и проанализированы результаты сложных комплексных судебных экспертиз, допрошено порядка 90 свидетелей, изъято и проанализировано большое количество документов, получены иные доказательства, свидетельствующие о совершении экологического преступления. В обеспечительных мерах судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более двух миллионов рублей», — отметила Ольга Чеснокова.

И она действительно права. Особенно сложно пришлось добывать доказательства преступления заринским правоохранителям. Редакции ИА REGNUM тоже сказали «спасибо».

"Если бы вам не удалось записать видео‑ и аудиоматериалы с признаниями фигурантов данного дела, если бы вы не согласились стать свидетелями, оно бы до суда так и не дошло», — признался один из следователей.

Интересно, что в преступной схеме с лесом фигурировал также сын Анатолия Рубцова. И в интервью ИА REGNUM сам он поначалу признался, что лес рубил и возил именно он.

Также удивляет, что о противоправном бизнесе главы-лесоруба знали в Новозыряново многие, однако же это не помешало им на прошедших осенью текущего года муниципальных выборах вновь избрать его главой.

Так что, перефразируя, можно сказать, что сибирская душа — потёмки.

(Приговор в законную силу ещё не вступил).

Читайте ранее в этом сюжете: «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу»: как алтайский лес китайцам продавали