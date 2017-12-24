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Армия Сирии окружила боевиков к юго-западу от Дамаска

Происшествия

Правительственным силам в ходе спецоперации удалось выбить членов незаконных вооруженных формирований со стратегических позиций

Дамаск, 24 декабря 2017, 23:40 — REGNUM  Вооруженные силы Сирии и отряды народного ополчения окружили у горы Хермон к юго-западу от Дамаска боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает в воскресенье, 24 декабря, SANA.

По данным агентства, правительственным силам в ходе спецоперации удалось выбить членов незаконных вооруженных формирований со стратегических позиций и замкнуть «кольцо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря более 120 боевиков террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базировавшиеся в сирийском населённом пункте Дар-Эль-Кебира, сдали оружие под гарантии российских офицеров из Центра по примирению враждующих сторон.

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Война в Сирии
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