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В Ленинградской области в результате ДТП погибли 4 человека

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, на 508 км трассы «Вологда — Новая Ладога»

Санкт-Петербург, 24 декабря 2017, 22:25 — REGNUM  В Ленинградской области легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с фурой «Рено Магнум». Об этом сообщили 47news в региональном управлении УГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, на 508 км трассы «Вологда — Новая Ладога». По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека (водитель и три пассажира).

«Водитель и пассажиры «Жигулей» погибли, вылетев на встречку под фуру в Волховском районе Ленобласти», — передает вещатель.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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Дорожно-транспортные происшествия

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