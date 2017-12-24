Энергетики восстановили энергоснабжение в Ленобласти, нарушенное штормом

Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Ремонтные бригады электросетевых компаний завершили восстановление энергоснабжения на территории Ленинградской области. Оно было нарушено в результате штормовой погоды днем 24 декабря. Без света оставались более шести тысяч человек. Ремонтные работы проходили в условиях продолжающегося сильного ветра.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, отключение произошло около 14:00 в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах Ленобласти. Как уточняли в компании «Ленэнерго», из-за шторма технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6−10 кВ. При этом удалось не допустить отключения системообразующих линий. Были организованы резервные схемы электроснабжения, в пострадавшие районы доставлены дизель-генераторы.

На местах отключений работали 13 ремонтных бригад. С 19:30 воскресенья, 24 декабря, все потребители «Ленэнерго» в Ленобласти получают электроэнергию в полном объеме. Восстановлено электроснабжение во Всеволожском, Тихвинском, Лужском и Бокситогорском районах, подтвердили в региональном Главке МЧС.

«С 14:00 воскресенья компания перешла в особый режим работы в связи с продолжительными неблагоприятным погодными условиями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — напомнили в «Ленэнерго».

На оперативном дежурстве в компании находятся 171 бригада (614 человек), оснащенных 185 единицами специальной техники.

В свою очередь, специалисты энергокомпании ЛОЭСК занимались восстановлением электроснабжения в поселке Вырица Гатчинского района. Аварийное отключение там произошло в 11:55. Без напряжения осталось 19 трансформаторных подстанций, без электричества оказались 1186 человек. На место были отправлены ремонтные бригады.

«В 15:40 электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — отчитались в ЛОЭСК.

Помимо проблем с электричеством, в полдень 24 декабря произошло отключение холодного водоснабжения в деревне Лаврики Всеволожского района Ленобласти. В зоне отключения находятся 700 человек, восемь жилых домов домов. На месте работала аварийная бригада. «По состоянию на 18:46 водоснабжение восстановлено в полном объёме», — сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря в Ленобласти ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток −3…−8 градусов, местами до — 11 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.