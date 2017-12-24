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В США рухнул двухмоторный самолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 24 декабря, в аэропорту Бартау

В США рухнул двухмоторный самолет, есть жертвы
FlugKerl2
Самолет Cessna 421 Golden Eagle

Вашингтон, 24 декабря 2017, 18:57 — REGNUM  В американском штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет. Об этом сообщает WFLA со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в воскресенье, 24 декабря, в аэропорту Бартау. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

«Двухмоторный самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту возле Бен-Дюрранс-роуд», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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Авиапроисшествия

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