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СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми

Происшествия

В результате аварии пострадали 12 человек

СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми
Kaatjem
Авария

Сыктывкар, 24 декабря 2017, 16:07 — REGNUM  По факту опрокидывания автобуса на трассе в Сысольском районе республики Коми проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственной проверки по данному факту и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 24 декабря на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук.

Автобус иностранного производства, следовавший по маршруту «Великий Устюг-Чебоксары», опрокинулся в кювет. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 12 человек.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

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