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Шторм обесточил поселки в пяти районах Калининградской области

Происшествия

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Шторм обесточил поселки в пяти районах Калининградской области
© ИА REGNUM
Улица Герцена в Калининграде после шторма. Утро 24 декабря 2017 года

Калининград, 24 декабря 2017, 14:38 — REGNUM  Штормовой ветер, пронёсшийся по Калининградской области в ночь с субботы на воскресенье, обесточил посёлки в пяти районах, а также частично разрушил инфраструктуру в Калининграде.

Как сообщили сегодня, 24 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в «Янтарьэнерго», энергоснабжение было нарушено в населенных пунктах в Гвардейском, Правдинском, Светлогорском, Светловском и Зеленоградском районах.

«Во всех случаях причиной отключения стал либо обрыв проводов, либо падение деревьев на ЛЭП. В пике было отключено 38 трансформаторных подстанций», — уточнили в предприятии.

Пользователи соцсетей сообщают о фактах падения деревьев на автотрассах по направлению в города Балтийск и Мамоново. В Калининграде деревья рухнули на улице Тихорецкой, Советском проспекте, а на улице Автомобильной ветер повалил остановочный павильон, который придавил припаркованную рядом машину.

Ещё один инцидент с автомобилей зафиксирован в Калининграде — упавший бетонный столб линии электропередач буквально смял автомобиль «БМВ». На улице Левитана ветер сорвал обшивку со стены многоэтажного дома.

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