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В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек

Происшествия

Автомобиль подорвался на мине

В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек
Иллюстрация: U.S. Department of Defence
После взрыва

Кабул, 24 декабря 2017, 13:12 — REGNUM  По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе Марджа в южной афганской провинции Гильменд. Автомобиль гражданских лиц задел расположенную у дороги мину.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере семь мирных жителей, ещё трое получили ранения.

Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя отвественность за взрыв.

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Взрывы в Афганистане
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