На Алтай надвигается ненастье

Барнаул, , 13:02 — REGNUM В ближайшие двое суток — днем 25 декабря и 26 декабря — по Алтайскому краю передано штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В этот период в регионе ожидаются осадки (в отдельных районах сильные) в виде снега, мокрого снега и дождя, а также — местами метель с усилением ветра до 27 м/с. Спасатели рекомендуют автомобилистам отнестись к прогнозу синоптиков со всей серьезностью: не исключены гололёдные явления на дорогах и возможны снежные заносы.

«При усилении ветра рекомендуем принять следующие меры предосторожности: стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев», — предостерегают в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, небывалый снегопад с метелью, накрывший регион в январе 2017, уже приводил к многочисленным происшествиям на дорогах. Всего за прошлую зиму, по данным разных ведомств (МВД и МЧС), вызволять из снежного «Армагеддона» пришлось 300−500 жителей Алтайского края.

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