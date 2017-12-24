Молния ударила в войсковую часть в Колумбии: пострадали десятки военных

Попаян, Колумбия, , 07:25 — REGNUM В Колумбии десятки военных получили ранения в результате удара молнии. Об этом накануне, 23 декабря, сообщает пресс-служба колумбийского министерства обороны.

Инцидент произошел в войсковой части в городе Попаяна департамента Каука. В части шла подготовка к торжественной церемонии, когда туда ударила молния.

По последним данным ранения получили 58 колумбийских солдат из третьей дивизии. Большинство пострадавших получили ожоги. У некоторых отмечаются проблемы со слухом.

«Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им», — сказано в заявлении. опубликованном на официальной странице Вооруженных сил Колумбии в Twitter.

Все пострадавшие было помещены в военный госпиталь для тщательного обследования.