В Канаде музыканта-шутника сбил поезд метро

Торонто, Канада, , 04:15 — REGNUM Баловство на платформе метро едва не стоило жизни канадскому рэперу. Молодого человека сбил поезд, запись инцидента опубликована на сайте worldstarhiphop.com, а также доступна для просмотра в Youtube.

Судя по записи, музыкант «регулировал» движение поездов, размахивая руками и стоя на самом краю платформы в метро Торонто. Прибывающий состав сбил его, отбросив на площадку.

За кадром слышны испуганные крики очевидцев. Другие пассажиры бросились юноше на помощь.

Личность пострадавшего стала известна позже — им оказался рэпер, выступающий под псевдонимом Lil Evil. Молодой человек получил травмы головы и шеи.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал свое фото в поддерживающем шею воротнике. Он признался, что находился под действием алкоголя и химического вещества.

Рэпера возмутило, что находившиеся вместе с ним на платформе люди не попытались предотвратить инцидент, хотя опасность была очевидной.

«Люди предпочли вытащить свои телефоны и начать запись, чем просто втащить меня обратно», — посетовал Lil Evil.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в метро Москвы сержант полиции Алексей Шарапов бросился на рельсы, чтобы спасти пассажира, который упал на пути перед приближающимся поездом. Полицейского представили к награде «За смелость во имя спасения».

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