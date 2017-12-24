Главному архитектору Воронежа пригрозили взрывом

Воронеж, , 02:09 — REGNUM Руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова получила письмо с угрозами. Неизвестный сообщил ей о возможном взрыве, передают «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 декабря. Послание, содержащее угрозы, Подшивалова получила по электронной почте. Женщина сразу сообщила о произошедшем в полицию, по факту угрозы взрыва проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Подшивалова была утверждена в должности главного архитектора Воронежа 20 декабря. Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы, при этом в пользу Подшиваловой высказался 21 человек, еще 11 голосов было подано против.

Обязанности руководителя управления Подшивалова исполняла с 29 мая 2017 года. Ранее она руководила проектными институтами ОАО «Воронежпроект» и ООО «Воронежпроект-2». Подшивалова также является директором ООО «Регионгражданпроект».

Предшественником Подшиваловой на посту главного архитектора был Антон Шевелёв. В конце января 2017 года он был задержан по подозрению в коррупции.

В настоящее время Шевелёв находится под домашним арестом, его фамилия фигурирует в четырех уголовных делах. В течение нескольких месяцев после задержания Шевелёва от исполнения должностных обязанностей были отстранены его заместитель, глава управления строительной политики и вице-мэр Воронежа по строительству.

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