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Заражённое чумой сало уничтожили в Псковской области

Происшествия

Солёный шпик с вирусом африканской чумы свиней был выявлен на рынке в Гдове

Заражённое чумой сало уничтожили в Псковской области
Kagor
Сало

Гдов, Псковская область, 24 декабря 2017, 01:47 — REGNUM  В Псковской области уничтожили более 20 кг солёного шпика, в котором ветеринары обнаружили фрагмент генома вируса африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает государственное управление ветеринарии Псковской области, проба была отобрана на территории рынка в городе Гдов Псковской области.

По данным управления, шпик продавался без маркировки.

Продукт неизвестного происхождения отправили на экспертизу, и Псковская областная ветеринарная лаборатория нашла в пробе фрагмент генома вируса АЧС.

В отношении предприниматели начали внеплановую проверку, которая проверит соблюдение требований ветеринарного законодательства. Всю партию заражённого сала — 20,4 кг — уничтожили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года вспышка АЧС была выявлена в исправительной колонии в Псковской области, расположенной в деревне Серёдка. В колонии сожгли всё поголовье животных — 136 свиней. Кроме того, в колонии выявили заражённые АЧС сосиски. Производителем их оказалась колония-поселение в Замятицах Ленинградской области.

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Чума свиней

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